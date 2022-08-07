إنقاذ 255 مهاجراً في سواحل تونس

مهاجرون يتكدسون في قارب متوجه إلى أوروبا (أرشيفية)
7 أغسطس 2022 20:59
أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الأحد، أنه أنقذ في ليلة واحدة 255 مهاجرا كانوا يسعود للتوجه إلى السواحل الأوروبية. وقال حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، في بيان "تمكنت، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت، وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 255 مجتازا". ومن بين المهاجرين، 170 شخصا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين. وضبطت السلطات مع المهاجرين مبلغا ماليا من "العملة الأجنبية" لم تحدد قيمته، وفقا للبيان. كما تمكنت السلطات الأمنية في محافظة سوسة (شرق)، الجمعة، من "ضبط خمسة أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة"، حسب بيان الجبابلي. وأعلن خفر السواحل التونسي في 18 يوليو الفائت، إنقاذ 455 مهاجرًا غير قانوني في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد. مع تحسن الأحوال الجوية، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من جانب تونسيين وآخرين من أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية. تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا. ومنذ مطلع العام 2022 وإلى حدود 22 يوليو، وصل 34 ألف شخص بحرا إلى إيطاليا مقابل 25,500 في نفس الفترة من العام 2021، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.