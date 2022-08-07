قصف مناطق سكنية قرب قصر الرئاسة في مقديشو

أصابت قذائف "هاون" مناطق سكنية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو من دون وقوع إصابات، اليوم الأحد، بعيد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة. وقال محمد عبد الفتاح، وهو أحد مسؤولي الأمن في المنطقة، إن "عدة قذائف هاون أطلقت الأحد على أحياء سكنية في منطقة ورتا نبدة"، مشيراً إلى عدم تسجيل ضحايا حتى الآن وأن التحقيق جار. وأفاد شاهد عيان أن قذيفة أصابت مستشفى خاصا وألحقت أضراراً به. تأتي هذه الاعتداءات، التي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها حتى الآن، فيما اجتمع البرلمان الأحد وصادق على الحكومة التي شكّلها رئيس الوزراء حمزة عبدي بري في 2 أغسطس الجاري. كان الرئيس الجديد حسن شيخ محمود عين بري في 15 يونيو. وإضافة إلى التحدي الأمني، تواجه الحكومة الجديدة أزمة ناجمة عن أربعة مواسم متتالية من شح الأمطار. ويعاني 7,1 مليون صومالي، أي نحو نصف عدد السكان، من حالة انعدام حادّ للأمن الغذائي، بحسب الأمم المتحدة. كما تسبب الجفاف أيضًا في الصومال بنزوح نحو 918 ألف شخص من قراهم.