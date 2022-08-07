الإثنين 8 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قصف مناطق سكنية قرب قصر الرئاسة في مقديشو

انفجار في مقديشو (أرشيفية)
7 أغسطس 2022 20:41

أصابت قذائف "هاون" مناطق سكنية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو من دون وقوع إصابات، اليوم الأحد، بعيد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة.
وقال محمد عبد الفتاح، وهو أحد مسؤولي الأمن في المنطقة، إن "عدة قذائف هاون أطلقت الأحد على أحياء سكنية في منطقة ورتا نبدة"، مشيراً إلى عدم تسجيل ضحايا حتى الآن وأن التحقيق جار.
وأفاد شاهد عيان أن قذيفة أصابت مستشفى خاصا وألحقت أضراراً به.
تأتي هذه الاعتداءات، التي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها حتى الآن، فيما اجتمع البرلمان الأحد وصادق على الحكومة التي شكّلها رئيس الوزراء حمزة عبدي بري في 2 أغسطس الجاري.
كان الرئيس الجديد حسن شيخ محمود عين بري في 15 يونيو.
وإضافة إلى التحدي الأمني، تواجه الحكومة الجديدة أزمة ناجمة عن أربعة مواسم متتالية من شح الأمطار.
ويعاني 7,1 مليون صومالي، أي نحو نصف عدد السكان، من حالة انعدام حادّ للأمن الغذائي، بحسب الأمم المتحدة. كما تسبب الجفاف أيضًا في الصومال بنزوح نحو 918 ألف شخص من قراهم.

أخبار ذات صلة
قصف جديد لمفاعل نووي.. موسكو وكييف تتبادلان التهم
برلمان الصومال يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء بري
المصدر: رويترز
الصومال
قصف
القصر الرئاسي
آخر الأخبار
وقف إطلاق النار في غزة
عربي ودولي
وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ
اليوم 00:52
عمار النعيمي خلال زيارته التفقدية لبرنامج «صيفنا سعادة» في مركز شباب عجمان (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان: ترسيخ ترابط الأسر الإماراتية
اليوم 00:49
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
الإمارات
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
اليوم 00:49
نائب الرئيس الاندونيسي متحدثاً خلال الندوة (وام)
الإمارات
نائب الرئيس الإندونيسي يشيد بجهود «حكماء المسلمين»
اليوم 00:49
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
الإمارات
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©