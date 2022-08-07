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إصابات كورونا في روسيا تواصل الارتفاع

نقل مصاب بفيروس كورونا في روسيا
7 أغسطس 2022 20:17

واصلت  الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعها اليوم الأحد، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية.
أعلنت السلطات الصحية تسجيل 20303 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم هو الأعلى منذ أكثر من أربعة أشهر وتحديدا منذ 30 مارس الماضي.
كانت روسيا رصدت 19974 إصابة يوم أمس السبت، و18555 أول أمس الجمعة، و17126 يوم الخميس، و14638 يوم الأربعاء. ما يظهر أن الإصابات في ازدياد مضطرد.
كما سجلت روسيا 44 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى 18 مليونا و712699 إصابة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى 382741 حالة.

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المصدر: د ب أ
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