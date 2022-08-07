تايوان تعلن رصد 66 طائرة و14 سفينة حربية صينية

قالت تايوان إنها رصدت 66 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و14 سفينة حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان وما حوله اليوم الأحد. وتجاوزت 14 طائرة صينية الخطّ الأوسط، ما دفع تايوان إلى إطلاق دوريات تحذيرية. بعد أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، أطلق الجيش الصيني أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان، حاشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ بالستية. وكشفت القيادة الشرقية للجيش الصيني، التي تشرف على مناورات مضيق تايوان، أنها أجرت اليوم الأحد "تدريبات مشتركة في البحر وفي المجال الجوي في محيط تايوان، وفق ما كان مقرّرا". وأكّدت أن الغرض من هذه المناورات هو "اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية طويلة المدى". ومن المفترض أن تنتهي هذه التمارين، ظهر اليوم الأحد، رغم أن بكين أعلنت أن مناورات جديدة بـ"الذخيرة الحيّة" ستقام لغاية الخامس عشر من أغسطس الجاري في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.