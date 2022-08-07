الإثنين 8 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تايوان تعلن رصد 66 طائرة و14 سفينة حربية صينية

طائرة عسكرية صينية تحلق في مضيق تايوان
7 أغسطس 2022 18:58

قالت تايوان إنها رصدت 66 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و14 سفينة حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان وما حوله اليوم الأحد. 
وتجاوزت 14 طائرة صينية الخطّ الأوسط، ما دفع تايوان إلى إطلاق دوريات تحذيرية.
بعد أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، أطلق الجيش الصيني أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان، حاشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ بالستية.
وكشفت القيادة الشرقية للجيش الصيني، التي تشرف على مناورات مضيق تايوان، أنها أجرت اليوم الأحد "تدريبات مشتركة في البحر وفي المجال الجوي في محيط تايوان، وفق ما كان مقرّرا".
وأكّدت أن الغرض من هذه المناورات هو "اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية طويلة المدى".
ومن المفترض أن تنتهي هذه التمارين، ظهر اليوم الأحد، رغم أن بكين أعلنت أن مناورات جديدة بـ"الذخيرة الحيّة" ستقام لغاية الخامس عشر من أغسطس الجاري في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

أخبار ذات صلة
الصين تخفف بعض قيود كورونا المرتبطة بالسفر
الجماهير تعود إلى مدرجات الصين بعد 978 يوماً!
المصدر: وكالات
الصين
تايوان
مناورات عسكرية
مضيق تايوان
آخر الأخبار
وقف إطلاق النار في غزة
عربي ودولي
وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ
اليوم 00:52
عمار النعيمي خلال زيارته التفقدية لبرنامج «صيفنا سعادة» في مركز شباب عجمان (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان: ترسيخ ترابط الأسر الإماراتية
اليوم 00:49
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
الإمارات
خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي
اليوم 00:49
نائب الرئيس الاندونيسي متحدثاً خلال الندوة (وام)
الإمارات
نائب الرئيس الإندونيسي يشيد بجهود «حكماء المسلمين»
اليوم 00:49
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
الإمارات
شما المزروعي: تعزيز الأخوة الإنسانية للتعامل مع التحديات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©