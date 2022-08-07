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بعد فحصين سلبيين لكورونا.. بايدن ينهي حجراً صحياً

بايدن يزيل الكمامة وهو يغادر البيت الأبيض منهيا حجره الصحي
7 أغسطس 2022 18:40

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن خرج، اليوم الأحد، من تدابير الحجر الصحي الصارمة بعد أن أتت نتيجة اختباره لكوفيد-19 سلبية لليوم الثاني على التوالي.
قال كيفن أوكونور طبيب بايدن إن الرئيس، البالغ 79 عاما، يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة "بأمان" واستئناف رحلاته.
طمأن الرئيس الديمقراطي الصحافيين مبتسماً بالقول "أشعر أنني بصحة جيدة" قبيل ركوب مروحية متوجهاً إلى مقر عطلته في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير، في أول رحلة له خارج العاصمة الأميركية منذ 20 يوليو.
كما أعرب عن تفاؤله بشأن اعتماد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لخطته المتعلّقة بإصلاحات اجتماعية وأخرى مرتبطة بالمناخ، قائلا "أعتقد أنه سيتم تبنيها".
وفقًا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن الاثنين إلى ولاية كنتاكي الأميركية التي شهدت فيضانات مدمرة.
ظهرت نتيجة اختباره ايجابية بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو وخرج من الحجر بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية،. لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو ومكث في الحجر الصحي مرة ثانية لمدة أسبوع حتى ظهرت نتجة فحصه سلبية أمس السبت واليوم الأحد.

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المصدر: آ ف ب
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حجر صحي
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