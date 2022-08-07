الصين تخفف بعض قيود كورونا المرتبطة بالسفر

عامل صحي يأخذ عينة مسحة من امرأة لفحصها للكشف عن فيروس كورونا في الصين
7 أغسطس 2022 18:33
أعلنت الصين، اليوم الأحد، تخفيف الإجراءات التي تفرض على شركات الطيران لدى رصد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال رحلاتها، وذلك بعد أن قلصت مدة الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج. وقالت إدارة الطيران المدني، في بيان، إنه، في حال الكشف عن خمس إصابات بكورونا على متن الرحلة، فإن الشركة تُعاقب بتعليق الرحلات على هذا الخط الجوي لأسبوع بخلاف ما كان عليه الأمر بأسبوعين في السابق. أما إذا رصد ست حالات، فإن الخط يبقى معلقا لمدة أسبوعين بعد أن كانت شهراً كاملاً. وتواصل الصين تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد". وغالبية الحدود مغلقة بالكامل تقريباً في البلاد منذ العام 2020 وتمنع دخول زوار أجانب. في نهاية يونيو الماضي، قررت الصين تقليص مدة الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى البلاد من 21 يوماً إلى عشرة أيام.