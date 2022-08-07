«المؤبد» لأربعة أشخاص أدينوا بقصف مطار بغداد بصواريخ

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينو باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام، في هجوم أوقع أضراراً مادية بطائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية، كما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد.

وهذا أوّل حكم يصدر في قضايا تتعلّق بهجمات استهدفت المطار ومواقع تضمّ مصالح أميركية في العراق، أو توجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

ويتعلّق الحكم بهجوم استهدف مطار بغداد الدولي في 28 يناير الماضي، وألحق أضرارا مادية بمدرج وطائرتين فارغتين كانتا متوفقتين على أرض المطار، كما أفادت سلطة الطيران المدني العراقي حينها.

وأكد بيان رسمي، عقب وقوع الهجوم، تعرض طائرتين مدينتين لأضرار.

وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن «محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28/ 1/ 2022».

وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

واستهدفت عشرات الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولي، أو محيط السفارة الأميركية في بغداد.

ولا تتبنى أي جهة هذه الهجمات، لكن واشنطن تنسبها لفصائل مسلحة تطالب بانسحاب كامل للقوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش المتشدد.

وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر أن وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.

وكان الأميركيون أعلنوا سحب قواتهم من العراق منذ صيف 2020، على أن يبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية. أخبار ذات صلة مقتل أكثر من 30 مدنياً في الكونجو الديمقراطية الصدر يرفض لقاء قادة «الإطار» ويواصل الاحتكام للشارع

المصدر: آ ف ب