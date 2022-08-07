بلينكن يبدأ جولة أفريقية تشمل دولاً عدة

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، جولة أفريقية تشمل ثلاث دول.

تأتي الجولة بعد فترة وجيزة من جولة أفريقية قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا وصول بلينكن إلى البلاد. ويلتقي وزير الخارجية الأميركي، غداً الاثنين، نظيرته في جنوب أفريقيا ناليدي باندور لإصدار عدّة إعلانات تتعلّق بالاستراتجية الأفريقية الجديدة للحكومة الأميركية، على ما أعلنت بريتوريا في بيان.

وتتناول المحادثات "التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي"، حسب البيان.

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، نهاية يوليو الماضي، أن بلينكن سيحاول أن يثبت "للدول الأفريقية أن لديها دوراً جيوسياسياً أساسياً وأنها حليفة مهمّة جداً في المسائل الأكثر إلحاحا في عصرنا، وكذلك في تطوير نظام دولي منفتح ومستقر للحد من مفاعيل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوائح العالمية".

بعد جنوب أفريقي، يزور بلينكن كلاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم رواندا.

وهذه ثاني جولة لوزير الخارجية الأميركي في أفريقيا جنوب الصحراء منذ تولي مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي.



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المصدر: آ ف ب