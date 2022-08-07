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برلمان الصومال يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء بري

الحكومة الصومالية الجديدة
7 أغسطس 2022 17:23

منح مجلس الشعب الفيدرالي (الغرفة الدنيا بالبرلمان الصومالي)، اليوم الأحد، الثقة لحكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد صوت لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة 229 نائبا من أصل 237 من النواب الحاضرين، فيما رفضها سبعة نواب وامتنع واحد عن التصويت.
وكان بري قد أعلن في الثاني من أغسطس الجاري قائمة أعضاء حكومته التي أطلق عليها اسم "حكومة المصلحة الوطنية".
وتتألف الحكومة الجديدة إلى جانب رئيس الوزراء، من نائب رئيس الوزراء، و25 وزيرا، و25 نائب وزير، و24 نائب وزير دولة.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كلف بري في يونيو بتشكيل الحكومة.

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المصدر: د ب أ
الصومال
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