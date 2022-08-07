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زيلينسكي يدعو إلى رد دولي بعد قصف أكبر محطة نووية في أوروبا

أرشيفية
7 أغسطس 2022 15:50

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى رد دولي أقوى على روسيا بعد قصفها محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.
وقال الرئيس الأوكراني على تويتر إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي.
وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق، إن عاملاً أصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء السبت.

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
الطاقة النووية
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