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80 ألف سائح عالقون في جزيرة صينية.. والسبب

من الصين (أرشيفية)
7 أغسطس 2022 14:57

علق أكثر من 80 ألف سائح في جزيرة هاينان الواقعة في جنوب الصين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى إلغاء كلّ الرحلات الجوية وتعليق بيع تذاكر القطار محلياً.
وأُعلن الأحد عن 483 حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة ساينا الساحلية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، والواقعة في جزيرة هاينان الملقّبة بـ«هاواي الصينية».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أُلغيت كلّ الرحلات الجوية من ساينا، وهي مكان شهير يقصده راكبو الأمواج على وجه الخصوص، كما تمّ تعليق بيع تذاكر القطار.
وأعلنت السلطات الصحية أنّ السياح الذين يريدون المغادرة يجب أن يجروا خمسة اختبارات سلبية لفيروس كورونا خلال سبعة أيام.
وأعلن ممثّل عن السلطات المحلّية في مؤتمر صحفي السبت أنّ الفنادق ستقدّم لزبائنها خفضاً للأسعار بنسبة 50 في المئة إلى أن يجري رفع القيود على السفر.
والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يواصل تطبيق استراتيجية «صفر كوفيد»، عبر فرض الإغلاق والحجر الصحّي الطويل.
ولا تزال حدود البلاد مقفلة بشكل شبه كامل منذ بداية العام 2020، ما يمنع دخول الزوّار الأجانب.

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المصدر: وكالات
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