ألمانيا تدعو لتوصيات بشأن تلقي جميع الفئات العمرية اللقاح
ألمانيا تدعو لتوصيات بشأن تلقي جميع الفئات العمرية اللقاح
7 أغسطس 2022 14:39
دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لإعلان «توصيات واضحة» بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 أو 70 عاماً، بشأن إذا ما كان يوصى لهم بجرعة تطعيم رابعة أم لا ضد الفيروس وأي الحالات التي يوصى فيها بذلك. وقال لاوترباخ، اليوم الأحد: «بالطبع يسعى الأشخاص الأصغر سناً أيضاً لمعرفة ما يتعين عليهم فعله الآن. إننا بحاجة حالياً لتوصيات واضحة لجميع الفئات العمرية». وتابع: «لا يتعين علينا أن نقول فقط ما يجب على الأشخاص الأكبر من 70 عاماً فعله... يجب أن يكون لدينا رد بالنسبة لمن يبلغون 40 عاماً أيضاً.... هناك حاجة لرسالة لكل فئة عمرية». وشدد على ضرورة أن يكون هناك رسائل واضحة أيضاً للأشخاص الأصغر من 60 عاماً، عندما تتوافر اللقاحات المعدلة لمواجهة سلالة أوميكرون على أقصى تقدير. يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتطعيمات توصي حالياً بمنح جرعة لقاح رابعة للأشخاص الأكبر من 70 عاماً فقط، وكذلك للأشخاص الذين يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر.