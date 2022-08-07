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أوكرانيا: أول سفينة حبوب لن ترسو في لبنان بالوقت المحدد

أوكرانيا: أول سفينة حبوب لن ترسو في لبنان بالوقت المحدد
7 أغسطس 2022 11:11

قالت السفارة الأوكرانية في لبنان إن أول سفينة حبوب تغادر ميناءا أوكرانيا بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي لن تصل إلى لبنان اليوم الأحد كما هو مخطط.

وغادرت السفينة رازوني ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي وعلى متنها 26527 طنا من الذرة، وكان من المقرر أن ترسو اليوم الأحد في مدينة طرابلس الساحلية بشمال لبنان، وفقا لمسؤولين أوكرانيين وسلطات موانئ لبنانية.

لكن السفارة الأوكرانية في لبنان قالت لـ«رويترز» اليوم الأحد إن السفينة «تأخرت» و«لن تصل اليوم» دون توفير تفاصيل عن موعد وصول جديد أو سبب التأجيل.

وأظهرت بيانات الشحن على موقع (مارين ترافيك دوت كوم) أن السفينة رازوني موجودة قبالة الساحل التركي صباح الأحد.

 

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المصدر: وكالات
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