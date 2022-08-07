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إطلاق صافرات الإنذار في محيط القدس

نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من غزة
7 أغسطس 2022 09:39

أطلقت صفارات الانذار، اليوم الأحد، في منطقة القدس للمرة الأولى منذ بدء التصعيد المسلح في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الاسرائيلي.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار أطلقت "في محيط القدس"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

 

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