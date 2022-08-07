الحسن واتارا يعفو عن الرئيس السابق جباجبو

قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إنه عرض عفوا رئاسيا عن منافسه منذ فترة طويلة لوران جباجبو في إطار حملة مصالحة مع أسلافه قبل انتخابات عام 2025.

وتولى جباجبو رئاسة ساحل العام من عام 2000 حتى عام 2011 وقد عاد إلى البلاد العام الماضي، بعد أن برأته محكمة لاهاي في 2019 من تهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال واتارا في كلمة بثها التلفزيون قبل عيد الاستقلال يوم الأحد "من أجل زيادة تعزيز التماسك الاجتماعي وقعت مرسوما يمنح عفوا رئاسيا للوران جباجبو".

وقال إنه طلب أيضا إلغاء تجميد حسابات جباجبو ودفع متأخرات معاشه الرئاسي.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع نادر عقد في يوليو بين واتارا وجباجبو والرئيس السابق هنري كونان بيدييه.



