دعوات دولية إلى خفض التصعيد في قطاع غزة

دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.
الإمارات
أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.
وقالت عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح لها اليوم، أن دولة الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحالي، وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات، وبصفتها عضو في مجلس الأمن الدولي، تقدمت مع فرنسا والصين وإيرلندا والنرويج بطلب عقد اجتماع مغلق للمجلس يوم الاثنين القادم لمناقشة التطورات الجارية وبحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل.
- السعودية
وطالبت وزارة الخارجية السعودية «المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده».
- مجلس التعاون الخليجي
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحفاظ على أرواح المدنيين».
المغرب
أعربت الحكومة المغربية عن قلقها بشأن تطورات الوضع في غزة، ودعت إلى "تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة".
- الأمم المتحدة قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إنه يشعر "بقلق عميق"، محذرا من أن التصعيد "خطير جدا".
- الولايات المتحدة دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الجانبين الى الهدوء. وقال "نحن بالتأكيد نحض جميع الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد".
- الاتحاد الأوروبي قال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يدعو جميع الأطراف إلى "أقصى درجات ضبط النفس" من أجل تجنب تصعيد جديد.
- فرنسا قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن بلادها تدعو "جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر يكون السكان المدنيون أول ضحاياه".
- المملكة المتحدة دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى "نهاية سريعة للعنف".
- روسيا أعربت روسيا عن "قلقها البالغ" ودعت الجانبين إلى إبداء "أقصى درجات ضبط النفس".
وقتل 29 فلسطينياً وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية استهدفت مواقع في قطاع غزة، بينما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية في محيط القطاع.