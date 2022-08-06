العودة إلى الوطن.. حلم اللاجئين السوريين

عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)

حسين محمود، سوري لجأ إلى مصر وعمل فيها حتى أصبح يمتلك أحد أشهر محلات الحلويات في مدينة 6 أكتوبر. ورغم استقراره ونجاحه التجاري يعتبر أن العودة إلى وطنه بمثابة حلم لا يستطيع تحقيقه حالياً، ورغم ذلك يعد نفسه على أمل أن يصفي أعماله ويعود إلى مدينته اللاذقية.

ذهب حسين إلى مصر وحيداً، توفى والداه خلال السنوات العشر الماضية، وتزوجت شقيقته في لبنان، لم يلتقيا طوال هذه الفترة مع أن السفر بين مصر ولبنان ميسر ومتاح، إلا أنه كونك لاجئاً يجعلك تتخوف من فقدان إقامتك وتصبح بلا مأوى.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن سوريا لا تزال تعتبر أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر نحو 13 مليون شخص إما للفرار خارج بلادهم أو النزوح داخلها، ومع ذلك، يختار بعض السوريين العودة إلى ديارهم.

رغبة حسين في العودة إلى بلاده تزداد ولا تنقص، لكن الفقر المدقع في سوريا - حسبما وصفته المفوضية - يجعله يتراجع بعدما أصبح مسؤولاً عن أسرة من 4 أفراد، ولا يشغله إلا أن يكونوا سعداء، ويتذكر دوماً أن سعادته الحقيقية بمنزل عائلته في سوريا ولو كان مهدماً جراء الحرب.

بدورها، رغد إبراهيم، صحافية سورية، وجودها في دمشق ربما حماها من كثير من المآسي التي شهدها غيرها من الصحافيين في أماكن متأزمة أكثر داخل بلادها، إلا أنها تحت وطأة نقص العمل اضطرت للسفر إلى العراق أملاً في أن تجد مساحةً أكبر في الكتابة بعدما ضاقت عليها بلادها.

تشير رغد إلى أن الاغتراب كان بمثابة قرار انتحار لها التي طالما أملت بأن تنتهي الحرب وتعود بلادها إلى سابق عهدها.

عام واحد مر على رغد خارج سوريا، إنها لا تريد أن يصبحوا 10 أعوام مثل غيرها، وكما وثقت شهادات للاجئين عدة من أهل بلدتها.

كانت تتمنى أن تنشئ صحيفة عن اللاجئين ترصد فيها حياتهم ومأساتهم وأملهم في العودة، ولم تعد تأمل إلا أن تعود البلاد أفضل لتتمكن من ممارسة الصحافة من دمشق مرة آخرى.

وتتزايد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا، حيث لا يزال أكثر من 6.9 مليون شخص في عداد النازحين داخل البلاد، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها، كما يحتاج نحو 5.9 مليون شخص إلى المساكن الآمنة، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

«للأماكن، كما للبشر والسلالات، أقدارها، وظائف مكتوبة في اللوح المحفوظ، لذلك تجري الأشياء»، هكذا يشير يعرب العيسى الصحفي السوري في روايته «المئذنة البيضاء»، بينما هو يتفائل يتكيء عليه السوري موسى إبراهيم الذي خرج من بلدته بعد سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.

هاجر موسى إلى تركيا وتحديداً إلى اسطنبول، يعمل منذ سنوات مع العديد من السوريين الذين عرفهم، سبقه صديق بعد أحداث 2011، ساعده حتى تمكن من أن يجمع قوت يومه وأسرته التي هرب بها خوفاً من القتل والترويع، لا يأمل فقط في خروج «داعش» من بلاده، بل يخاف من شبح أكبر هو الفقر الذي ينتظره هناك، ورغم هذا وذاك يتمسك بالأمل.