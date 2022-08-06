إسقاط «مسيرة» حوثية في أبين

عدن (الاتحاد، وكالات)

أسقط الجيش اليمني «طائرة مسيرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الأجواء الشمالية الشرقية من محافظة أبين، في اختراق جديد للهدنة الأممية.

وقال مصدر عسكري أمس، إن «قوات الجيش رصدت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي تخترق أجواء مديرية جيشان في أبين على الحدود بين محافظتي شبوة والبيضاء قبل أن تنجح في إسقاطها».

وبحسب المصدر فقد نجحت الدفاعات الأرضية في إسقاط «المسيرة» الحوثية في مركز مديرية «جيشان».

وتستغل ميليشيات الحوثي الإرهابية الهدنة الأممية في التجسس وتحديث ترسانتها العسكرية واستخدام الطائرات المسيرة في إطلاق قذائف هجومية على المناطق السكنية المحررة والمواقع العسكرية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين من الأطفال.

وفي سياق أخر، لا تزال عشرات الأسر شرق محافظة الجوف عالقة وسط فيضانات السيول التي اجتاحت المنطقة منذ يومين، وداهمت المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات الأسر لم تتمكن من مغادرة منازلها في «عزلة السيل» التابعة لمديرية «الحزم» مركز المحافظة، وإن ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تسيطر على المحافظة رفضت التجاوب مع نداءات لإنقاذ العالقين.

وطبقاً لذات المصادر، فإن أغلب الأسر لم تتناول الطعام نتيجة يومين، نتيجة دخول المياه إلى وسط المنازل وغمرها المواد الغذائية.