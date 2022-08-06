اليمن يطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم «الحوثي» بحق أهالي تعز

عدن (الاتحاد)

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمدنيين أثناء صلاة الجمعة في حي «كلابة» بمحافظة تعز، بنيران قناصتها المتمركز في معسكر الأمن المركزي، والذي أدى لإصابة عدة أشخاص.

وأكد الإرياني في تغريدات على تويتر مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأمية واستهدافها الممنهج وقتلها المتعمد للمدنيين في محافظة تعز، وحصارها على المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن للعام السابع على التوالي، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لجرائم القتل اليومي للمدنيين بمحافظة تعز، وملاحقة المسؤولين عنها باعتبارها «جرائم حرب»، والضغط على ميليشيات الحوثي للالتزام بالهدنة ورفع الحصار بشكل فوري عن تعز.