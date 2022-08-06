مرحلة جديدة في تونس تنعش الحياة السياسية

أحمد عاطف (تونس، القاهرة)

بدأت تونس مرحلة جديدة مع إرساء شرعية إضافية للرئيس قيس سعيد بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، وبدء مرحلة استكمال الإصلاحات

ذات الأولوية لدفع مشروعات التنمية بالتوازي مع إعادة الحياة السياسية وإنهاء مخطط حركة «النهضة» الإخوانية ومكافحة قضايا الفساد.

ودعا «حراك 25 يوليو»، رئيس البلاد قيس سعيد إلى إعداد قانون انتخابي جديد يتماشى مع المعايير الدولية، وأشاد بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال عضو المكتب الوطني للحراك عبد الرزاق الخلودي إنه: «يجب إعداد قانون انتخابي جديد يتماشى مع المعايير الدولية في ظرف لا يتجاوز الشهر عن إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد».

وصبيحة الاستفتاء، أعلن سعيد أنه «سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والبلديات، وفق ما جاء في الدستور الجديد، بما يمكّن الذين هُمشوا وغُيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار».

كما دعا إلى ضبط ملامح الوظيفة التشريعية التي ضبطها الدستور الجديد، والتي تتمثل في المجلس النيابي الأول (مجلس نواب الشعب) والمجلس النيابي الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم).

واعتبر خبراء تحدثوا لـ«الاتحاد» أن الدستور الجديد يقدم الأساس القانوني باعتباره القانون الأعلى للبلاد لمسار إصلاحي يقطع مع حقبة حكم «الإخوان» التي أودت بالدولة وأجهزتها إلى حافة الإفلاس، موضحين أن محاولات وتكتلات سياسية يجرى تشكيلها استعداداً لأول انتخابات قادمة بعد إعداد القانون الجديد وهو النص الذي يلي وثيقة الدستور من حيث الأهمية في إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.

وقالت مصادر سياسية تونسية لـ«الاتحاد» إن نقاشات تدور بين عدد من القوى السياسية الرافضة لممارسات وسياسات حركة «النهضة» الإخوانية، حول التفكير فى بلورة ائتلاف شعبي قوي تنضم فيه الجهات المساندة لمسار 25 يوليو وكذلك يشمل شخصيات وطنية وسياسية إضافة لعدد من الجمعيات.

ولفتت المصادر أن هذا التكتل سيكون ظهير وطني للدولة التونسية للمشاركة فى الإنتخابات المقبلة لإحداث توازن في المشهد السياسي لا سيما وسط آلاعيب «النهضة» والمؤيدين لها من اختراق البرلمان المقبل وإعادة الكرة من جديد.

وقال المحلل السياسي التونسي فيصل الشريف إن الأحزاب السياسية غير قادرة اليوم على تشكيل قوة سياسية فاعلة باعتبار أن الدستور قد حدد صلاحيتها وتمثيلها في البرلمان وفاعليتها ولذا لم تقم إلا بردود فعل إعلامية لا غير.

وأضاف الشريف لـ«الاتحاد» أن الجبهة السياسية لبعض الأحزاب ومنها حركة «النهضة» لم تقدر على ردة الفعل، بفعل نتائج الاستفتاء التي أعطت صلاحيات واسعة جداً للرئيس على حساب البرلمان، مشيراً إلى أنه «من المعلوم أن سلطة الاحزاب وقوتها تعتمدها من البرلمان، فقد حدد الدستور صلاحيات البرلمان فقط في الوظيفة التشريعية ورئيس الحكومة لا تعينه الأحزاب السياسية بل رئيس الجمهورية».

وأشار الخبير التونسي إلى «أنه من المنتظر أن يتم تقييد سلطة الأحزاب السياسية في تونس من خلال الانتخابات وقانونها الذي يسعى رئيس الجمهورية إلى تنقيحه قريباً عبر وضع سقف لتشكيل الأحزاب من خلال عدد المنخرطين بها»، لافتاً إلى ضرورة إثبات مصادر التمويل ومنع «السياحة الحزبية» وغيرها من التنقيحات الجوهرية التي من شأنها أن تضع حداً لسلطة الأحزاب على الحياة السياسية ويصبح رئيس الجمهورية وحده رئيساً للسلطة التنفيذية.