مصر تصدر وثائق عودة لبحارة غرقت سفينتهم بالسودان

القاهرة (الاتحاد)

قام سامح فاروق شحاتة قنصل عام مصر في بورسودان بمتابعة تسفير 8 بحارة مصريين من طاقم سفينة غرقت بميناء «سواكن» بولاية البحر الأحمر السودانية، حيث فقد البحارة المصريين جميع متعلقاتهم بما فيها جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية، حسبما جاء في بيان من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وقد قامت القنصلية على الفور بإصدار وثائق عودة إلى مصر للبحارة وإنهاء إجراءات سفرهم إلى مصر بعد متابعة أوضاعهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية من الشركة المالكة للسفينة، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الموانئ البحرية السودانية لإنهاء التحقيقات الخاصة بحادث غرق السفينة.