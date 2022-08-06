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إثيوبيا: مقتل 800 إرهابي من «الشباب» الصومالية

إثيوبيا: مقتل 800 إرهابي من «الشباب» الصومالية
7 أغسطس 2022 00:40

أديس أبابا (وكالات)

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تمكنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبي من القضاء على 800 مسلح من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية، بينهم 24 من قياداتها خلال المعارك الجارية مؤخراً.
وقال رئيس انتشار قوات الدفاع الوطني والقائم بأعمال منسق مركز قيادة الأمن الإثيوبي اللواء تسفاي أيالو وفق وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية: إن «ميليشيات الشباب الإرهابية التي حاولت التسلل عبر الحدود الشرقية من البلاد تم إحباطها بنجاح من خلال الجهود المشتركة لقوات الأمن الإثيوبية، ونتج عن ذلك مقتل 800 مسلح».
وأضاف أن سلاح الجو الإثيوبي قصف أهدافاً مختارة، ودمر مخزون الأسلحة ومخازن خططت الجماعة الإرهابية لاستخدامها لمدة طويلة.
وهاجمت ميليشيات «الشباب» الإرهابية في وقت سابق من هذا الشهر والشهر الماضي قرى حدودية بين الصومال وإثيوبيا، ما أدى لمقتل بعض عناصر الجيش الإثيوبي الذي أطلق بدوره حملة واسعة ضد الميليشيات الإرهابية المتوغلة داخل الأراضي الإثيوبية.

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