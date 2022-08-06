هولندا: ندعم توحيد المؤسسات في ليبيا

بنغازي (الاتحاد)

أكد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوجوونينج على دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسات في ليبيا، ودور مجلس النواب الليبي في هذا الصدد، مشيداً بجهوده في العمل على قانون مكافحة العنف.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن سفير هولندا أكد خلال اجتماعه مع لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب الليبي، على عمق العلاقات مع ليبيا. وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التقارير الصادرة عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . وأكد رئيس اللجنة يوسف العقوري على استقلالية اللجنة وضرورة استمرارها في عملها والعمل على جمع الحقائق حول كل الوقائع التي يشتبه في كونها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أكد على أهمية التعاون مع الجانب الهولندي في مجال التحقيقات البرلمانية.