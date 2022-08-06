دعوات دولية لمنع التصعيد في غزة

أحمد عاطف، وكالات (عواصم)

تصاعدت الدعوات الدولية للتهدئة ومنع التصعيد في قطاع غزة، وسط دعوات لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيرين إلى أن التطورات تؤكد الحاجة إلى استعادة أفق سياسي وضمان وضع مستدام في القطاع.

وتقدمت مصر بمبادرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصدر أمني مصري أمس، إن «مصر أجرت العديد من الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار وعدم تطور الأحداث في القطاع مثلما حدث في العام الماضي».

وأكد المصدر أن وفداً أمنياً مصرياً يستعد للسفر خلال ساعات بصورة عاجلة إلى فلسطين وإسرائيل لإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار والسيطرة على الأمور.

بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام واستقرار الأوضاع في قطاع ‎غزة.

وأكد السيسي خلال خطابه في الكلية الحربية أمس، أن دور مصر إيجابي بشأن ما يحدث في ‎غزة من خلال اتصالاتنا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف التصعيد.

وقال السيسي خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية: «أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة».

وفي السياق، قال الاتحاد الأوروبي أمس، إنه يتابع بقلق كبير أحدث التطورات في قطاع غزة، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو في بيان إن «التصعيد المستمر أدى بالفعل إلى سقوط عدد من القتلى من بينهم مدنيون وطفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 أعوام إلى جانب أكثر من 80 مصاباً».

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والخسائر في الأرواح.

وأشار إلى أن هذه الأحداث الأخيرة تؤكد مجدداً الحاجة إلى استعادة أفق سياسي وضمان وضع مستدام في قطاع غزة.

بدورها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «نراقب بقلق بالغ تطور الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية على نطاق واسع وتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً في غزة»، داعية كل الأطراف المعنيين إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس.

من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينيسلاند عن قلقه البالغ، محذّرًا من أنّ التصعيد شديد الخطورة.

وقتل 15 فلسطينياً وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية استهدفت مواقع في قطاع غزة، بينما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية في محيط القطاع.