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الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة استئناف عملية نزع السلاح النووي

الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة استئناف عملية نزع السلاح النووي
7 أغسطس 2022 00:41

نيويورك (وكالات)

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يجب على المجتمع الدولي أن يستأنف عملية نزع السلاح النووي.
وقال جوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لحظر الأسلحة النووية، الذي يتم الاحتفال به في 6 أغسطس: «أهم شيء هو استئناف التزامات نزع السلاح وعملية نزع السلاح نفسها». 
وأعرب جوتيريش عن أمله في أن تأخذ جميع الدول على عاتقها التزامات جديدة بعدم استخدام الأسلحة النووية.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: «سأكون سعيداً جداً إذا تم قبول مبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً من قبل جميع الدول التي لديها إمكانات نووية».
وخلال مراسم سنوية تنظّمها مدينة هيروشيما اليابانية تكريمًا لأرواح ضحايا، قال جوتيريش: «قبل 77 عامًا قُتل عشرات آلاف الأشخاص بلحظة في هذه المدينة، أُحرقت جثث نساء وأطفال ورجال في نار جهنّمية وتحوّلت مبان إلى غبار، ولُعن ناجون بإرث مشعّ من السرطانات والأمراض الأخرى».
وتابع «علينا أن نتساءل: ما الذي تعلّمناه من سحابة الفطر التي انتشرت فوق هذه المدينة؟»
وأكّد جوتيريش أن «الأزمات الحالية التي تنطوي على خطر نووي تنتشر بسرعة».
وأضاف أن «البشرية تلعب بمسدّس محشو»، مكررًا بذلك تحذيرات أطلقها هذا الأسبوع في نيويورك خلال مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.

الأمم المتحدة
السلاح النووي
أنطونيو جوتيريش
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