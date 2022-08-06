أمطار طوفانية غير مسبوقة في محمية وطنية بكاليفورنيا

لوس انجلوس (أ ف ب)

تسببت أمطار غزيرة نادرة السقوط في «وادي الموت» الصحراوي الشهير في شرق ولاية كاليفورنيا الأميركية بفيضانات كبيرة حاصرت نحو ألف شخص، وفقا لما أعلن المتنزه الوطني المشرف على الموقع.

ولم يتمكن نحو 500 موظف و500 زائر من مغادرة المكان جراء هطول أمطار غير مسبوقة تسببت في طوفان كبير وأدت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية للمتنزه.

وأوضحت إدارة الموقع في بيان أن «جميع الطرق في المحمية مغلقة في الوقت الحاضر وستظل كذلك إلى أن يحدد المشرفون حجم الأضرار».

واقتلعت المياه أجزاءً من الطريق وجرفت حاويات نفايات صوب سيارات لم تعد صالحة للاستخدام وأغرقت مكاتب وفنادق، حسب إدارة الموقع.

وتساقطت 37 ميليمتراً من الأمطار دفعة واحدة في حين أن متوسط المجموع السنوي من الأمطار هو عادة أقل من 50 ميليمتراً.

ويعرف عن محمية «وادي الموت» على موقعها الإلكتروني بأنها الموقع الأكثر قيظاً في العالم والأكثر جفافاً في أميركا الشمالية.

ويزور الموقع أكثر من 1.5 مليون سائح سنوياً.

ويقدر خبراء مناخ أمميون أن الاحترار المناخي يؤثر على نظام تساقط الأمطار، وتزداد مخاطر هطول تساقطات قوية مع ارتفاع درجات الحرارة.