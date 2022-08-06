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إصابات كورونا تواصل منحناها التصاعدي في روسيا

ممرضة تعطي جرعة من لقاح كورونا لرجل في موسكو
6 أغسطس 2022 23:46

واصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا منحناها التصاعدي، اليوم السبت، مسجلة أعلى حصيلة يومية منذ نهاية مارس الماضي.
سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19974 إصابة مقارنة بـ 18555 أمس الجمعة و17126 إصابة رصدت أول أمس الخميس و14638 يوم الأربعاء. ما يظهر المنحنى التصاعدي للإصابات.
وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في تقريره اليومي بحسب وكالة "إنتر فاكس" للأنباء، إن عدد الوفيات الجديدة شهد انخفاضا طفيفا بتسجيل 46 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 47 حالة وفاة في اليوم السابق. 

 

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