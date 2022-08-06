وصول أول سفينة ترفع علما أجنبيا إلى أوكرانيا لنقل الحبوب
السفينة "فولمار إس" تصل إلى ميناء أوكراني لنقل الحبوب
6 أغسطس 2022 23:26
قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن سفينة ترفع علم بربادوس وصلت إلى أوكرانيا اليوم السبت، وهي الأولى من نوعها منذ الأزمة الأوكرانية الحالية. وسيتم تحميل السفينة "فولمار إس" بالحبوب ضمن اتفاق إسطنبول الذي سمح بتصيدر الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وبدأت أوكرانيا استئناف صادرات الحبوب في إطار الاتفاق الذي يشرف على تنفيذه مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حيث يعمل موظفون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. وأضاف الوزير أن سفينة الشحن العامة "فولمار إس"، التي ترفع علم بربادوس وصلت إلى ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني. وأوضح، في منشور على موقع فيسبوك "نحن نفعل (كل شيء) ممكن لضمان قدرة موانئنا على استقبال المزيد من السفن والتعامل معها. وعلى وجه الخصوص، نخطط للوصول إلى مستوى ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سفن يوميا في غضون أسبوعين". وأضاف أن أوكرانيا تهدف في النهاية إلى شحن ثلاثة ملايين طن شهريا من موانئها على البحر الأسود. ولا يزال ما يقرب من 20 مليون طن من الحبوب من محاصيل العام الماضي عالقا في البلاد.