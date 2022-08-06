أميركا تعلق على مناورات الصين في مضيق تايوان

علقت الولايات المتحدة، اليوم السبت، على المناورات العسكرية التي تنفذها الصين في مضيف تايوان منذ يومين. وقال البيت الأبيض إن تصرفات الصين في مضيق تايوان وحوله "استفزازية وغير مسؤولة". يأتي التعليق الأميركي بعد أن قال مسؤولون في تايوان إن الطائرات والسفن الحربية الصينية تدربت على محاكاة هجوم على الجزيرة. وأوضح متحدث باسم الرئاسة الأميركية أن "هذه الأنشطة تصعيد كبير في جهود الصين لتغيير الوضع الراهن. إنها استفزازية وغير مسؤولة وتزيد من مخاطر سوء التقدير". وأضاف المتحدث "إنهم أيضا يخالفون هدفنا طويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهو ما يتوقعه العالم". وتنفذ الصين مناورات عسكرية في المضيق تستمر إلى غد الأحد ردا على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة. وقالت تايوان، اليوم السبت، إنها أرسلت طائرات لتحذير 20 طائرة صينية، من بينها 14 عبرت خط الوسط. وأضافت، في بيان، أنها رصدت أيضا 14 سفينة عسكرية صينية تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان.