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السودان يحتجّ على مقتل 18 راعيًا على أيدي تشاديين

وزير خارجية السودان يستقبل سفير تشاد للاحتجاج على مقتل رعاة
6 أغسطس 2022 22:36

أبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي، اليوم السبت، السفير التشادي في الخرطوم احتجاج بلاده على مقتل 18 مدنيًا في الأراضي السودانية على أيدي تشاديين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأفادت السلطات السودانية بأن الضحايا رعاة إبل في غرب دارفور كانوا يسعون لاستعادة حيواناتهم المسروقة والتي نقلت إلى الأراضي التشادية المجاورة ووقعوا في كمين، بحسب السلطات السودانية.
وأدّى مقتل هؤلاء الرعاة إلى احتجاجات في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.
وتعهّد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجمعة خلال مراسم دفن خمسة قتلى من عناصر الأمن، بوضع حد لـ"الفوضى" على الحدود السودانية-التشادية، داعيًا إلى "تعزيز القوات المشتركة السودانية-التشادية" التي تتولى إدارة المنطقة.

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