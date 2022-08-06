10 قتلى بانفجار جثّتين لغّمهما إرهابيون في مالي

قُتل عشرة مدنيين على الأقل بانفجار قنابل كانت مزروعة في جثتي مدنيَّين كان ذووهما حضروا لتسلّمهما، وفق ما أشار اليوم السبت مسؤول محلي ومصدر في الشرطة، متّهمين إرهابيين بالضلوع في العملية.

وأوضح المسؤول المحلي في تصريح، طالبا عدم كشف هويته، أن إرهابيين عمدوا الجمعة إلى "قتل مدنيين في أواكان" قرب بنكاس في وسط مالي "ثم لغّموا جثّتيهما".

وتابع "عندما أتى أهالي القتيلين وأقرباؤهما لتسلّم جثّتيهما، وقع انفجار وقُتل عشرة أشخاص آخرين على الأقل".

وأكد مسؤول محلي آخر الرواية، مشيرا إلى أن "مدنيين آخرين عدة هم حاليا في عداد المفقودين في أواكان" ولا معلومات مؤكدة حول مصيرهم.

وأكد مصدر في الشرطة أن "الحصيلة الأولية عشرة قتلى مدنيين". وأشار إلى أن من المقرر نشر قوة أمنية "لحماية أمن السكان" وأوضح أن "الإرهابيين يستخدمون أكثر فأكثر أساليب إجرامية. لغّموا في أواكان جثتين انفجرتا".

وفرّ العشرات من سكان أواكان، اليوم السبت، من منازلهم بحثا عن ملاذ آمن في القرى المحيطة خوفا من هجمات جديدة، وفق إفادات. أخبار ذات صلة مقتل أكثر من 30 مدنياً في الكونجو الديمقراطية 8 قتلى في انفجار استهدف العاصمة الأفغانية

المصدر: آ ف ب