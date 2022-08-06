المكسيك تكثف الجهود لإنقاذ عمال حوصروا في منجم

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن، اليوم السبت، سيكون حاسما في جهود بلاده لإنقاذ عشرة من عمال المناجم حوصروا في منجم فحم. وحوصر العمال العشرة يوم الأربعاء في منجم بولاية كواويلا عندما تسببت عمليات حفر، كانوا يقومون بها، في انهيار جدار نفق مما تسبب في فيضان المياه من ثلاثة آبار في المنجم. وقال لوبيز أوبرادور على موقع تويتر "اليوم حاسم لأننا سنعرف، طبقا لما قاله الفنيون، إذا ما كانت هناك فرصة لدخول الغواصين دون مخاطرة" لإنقاذ العمال المحاصرين. وأرسلت القوات الخاصة المكسيكية ستة من غواصيها للمساعدة في جهود الإنقاذ التي قال الرئيس لوبيز أوبرادور إنها مستمرة ليلا ونهارا. ونجا خمسة عمال من الحادث. وقالت وزارة العمل إن المنجم افتُتح في يناير "ولم تُسجل أي شكوى من وجود مشاكل به".