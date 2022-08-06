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8 قتلى في انفجار استهدف العاصمة الأفغانية

عمال ينظفون آثار الانفجار في كابول
6 أغسطس 2022 21:12

قال مسؤولو مستشفى وشهود إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 22 آخرون في انفجار قنبلة بشارع تجاري مزدحم في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت.
وقع الانفجار في الجانب الغربي من المدينة.
وقال مسؤول طبي كبير في مستشفى خاص إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 22.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن فريق تحقيق وصل إلى مكان الانفجار لتقييم الوضع ومساعدة المصابين.
وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على الإنترنت، سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.
وقُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب 18 في كابول أمس الجمعة في تفجير آخر.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، على موقع تلغرام، مسؤوليته عن الهجوم. كما أعلن مسؤوليته عن تفجير الأمس.
وتنفذ خلايا نائمة من تنظيم داعش المتطرف، من حين لآخر، تفجيرات في أفغانستان.

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المصدر: رويترز
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انفجار
داعش
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