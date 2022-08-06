فحص كورونا للرئيس بايدن أصبح سلبياً

أكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، اليوم السبت، أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام. وقال أوكونور، في تقرير، إن الرئيس الأميركي سيظل في العزل الذاتي حتى تأتي فحوصه سلبية لمرة ثانية. ثبتت إصابة بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، بفيروس كورونا المستجد أول مرة يوم 21 يوليو الماضي. وخرج من العزل في البيت الأبيض يوم 27 يوليو بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية. إلا أن الفحوص أثبتت إيجابية إصابته مرة أخرى يوم 30 يوليو في ما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات. و"باكسلوفيد" دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة "فايزر" الأميركية ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل كبار السن.