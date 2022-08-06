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جرحى في انفجار يهز العاصمة الأفغانية

آثار الانفجار في كابول
6 أغسطس 2022 20:22

قال شهود ومسؤولون في مستشفى إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 22.
وقع الانفجار في الجانب الغربي من المدينة.
وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت على الإنترنت، سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن فريق تحقيق وصل إلى مكان الانفجار لتقييم الوضع ومساعدة المصابين.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، على موقع "تلغرام" مسؤوليته عن الهجوم.وقُتل ما لا يقل عن ثمانية وأصيب 18 في كابول، أمس الجمعة، في تفجير آخر أعلن التنظيم المتشدد المسؤولية عنه أيضا. 
وتنفذ خلايا نائمة من تنظيم داعش المتطرف، من حين لآخر، تفجيرات في أفغانستان.

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المصدر: وكالات
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انفجار
كابول
كابل
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