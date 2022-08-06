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جوتيريش يحذر: البشرية «تلعب بمسدّس محشو»

جوتيريش يلقي خطابا في هيروشيما في ذكرى قصفها بالقنبلة الذرية
6 أغسطس 2022 17:49

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مدينة هيروشيما اليابانية من أن البشرية «تلعب بمسدّس محشو» في إطار الأزمات الحالية حول النووي، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين السبت للقصف النووي الأميركي الذي دمّر المدينة.
خلال مراسم سنوية تنظّمها المدينة اليابانية تكريمًا لأرواح ضحايا، أطلق جوتيريش دعوة إلى قادة العالم لإزالة الأسلحة النووية من ترساناتهم.
وقال إنه قبل 77 عامًا «قُتل عشرات آلاف الأشخاص بلحظة في هذه المدينة. أُحرقت جثث نساء وأطفال ورجال في نار جهنّمية وتحوّلت مبان إلى غبار. ولُعن ناجون بإرث مشعّ» من السرطانات والأمراض الأخرى.

  • النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما
    النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما

وتابع: «علينا أن نتساءل: ما الذي تعلّمناه من سحابة الفطر التي انتشرت فوق هذه المدينة؟».
وأكّد جوتيريش أن «الأزمات الحالية التي تنطوي على خطر نووي تنتشر بسرعة، من الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الكورية»، مرورًا بأزمة أوكرانيا.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن «البشرية تلعب بمسدّس محشو»، مكررًا بذلك تحذيرات أطلقها هذا الأسبوع في نيويورك خلال مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.
ومنذ عامين، بدأت تُقام مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف الأميركي على هيروشيما، التي يشارك فيها ناجون وأقارب ومسؤولون يابانيون وبعض الشخصيات الأجنبية البارزة، وفقًا قيود منع تفشي كوفيد-19.

  • المبنى المعروف باسم
    المبنى المعروف باسم "قبة القنبلة الذرية" الذي تركت أطلاله شاهدة على القصف

ونُظّمت صلاة السبت عند الساعة 08,15 بالتوقيت المحلي، أي بالتوقيت الذي دمّر فيه القصف الأميركي المدينة في نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولقى نحو 140 ألف شخص حتفهم بعد القصف الأميركي في السادس من أغسطس 1945 على هيروشيما، وهذه الحصيلة تشمل أيضًا الأشخاص الذين نجوا من القصف، لكنهم ماتوا لاحقًا بسبب الإشعاعات.
وفي 9 أغسطس، الساعة 11,02 صباحًا، انفجرت قنبلة ذرية أميركية ثانية فوق مدينة ناغاساكي، ما أسفر عن مقتل 74 ألف شخص في نفس اليوم وحتى نهاية عام 1945.

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المصدر: آ ف ب
قنبلة ذرية
هيروشيما
أنطونيو جوتيريش
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