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الأمم المتحدة قلقة من أزمة غذائية في سريلانكا

عجوز تحضر القليل من الطعام في كولومبو
6 أغسطس 2022 17:31

أبدي برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، قلقه من تأثير الأزمة الاقتصادية، في سريلانكا على إمدادات الغذاء.
وأضاف البرنامج، في بيان، أن حوالي 6,3 مليون شخص، أو ثلاثة من كل 10 أسر، عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات.
وتابع أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة تظهر أن 61% من الأسر إما لا يتوافر لها الطعام الكافي، أو أنها تحصل على طعام لا يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، أو حتى لا تحصل على كل الوجبات بانتظام بسبب حالة الطوارئ.
وأضاف أنه يجري إعداد برنامج طوارئ لمساعدة 3,4 مليون شخص في سريلانكا، هم الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
تشهد هذه الجزيرة، الواقعة إلى الجنوب من الهند، ويبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية.
في الآونة الأخيرة، لاقت البلاد صعوبة في استيراد السلع الأساسية، مثل الوقود والأدوية والغاز للطهي.
وارتفعت أسعار الغذاء بشكل حاد ويتجاوز التضخم بالفعل 60%، طبقاً لأرقام رسمية.

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