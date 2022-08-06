روسيا تعلن تدمير صواريخ ومقتل جنود في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، تدمير منظومات صواريخ متطورة ومقتل المئات من الجيش الأوكراني مؤخراً في منطقة «خيرسون» جنوب البلاد و«دنيبروبيتروفسك» القريبة. وذكر إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الجيش الروسي قتل حوالي 600 من الجنود الأوكرانيين خلال ضربات جوية ومدفعية، نفذت مؤخراً في المنطقة المذكورة. وتحدث كوناشينكوف أيضاً عن تدمير العديد من أنظمة المدفعية الأوكرانية، في اليوم السابق بمنطقة «خاركيف، بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة متقدمة طراز هيرماس». وقال: «بالقرب من قرية بيلوهيركا بمنطقة خيرسون، استهدفت ضربات جوية ونيران المدفعية الموقع المؤقت للواء الهجومي الجوي الأوكراني رقم 46». وأضاف كوناشينكوف أن أكثر من 400 من القوات الأوكرانية قتلوا في الهجوم على القاعدة المؤقتة. وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، قتل أكثر من 70 جندياً آخرين وأصيب 150، بسبب هجمات صاروخية في مكان آخر بجبهة «خيرسون». وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن «أكثر من 80 من الأجانب قتلوا في هجمات صاروخية في منطقة دنيبروبيتروفسك».