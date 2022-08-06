ألمانيا: خطر هائل في غابة جرونيفالد جراء الحريق

لا يزال الوضع خارج السيطرة في موقع التفجيرات التابع للشرطة في العاصمة الألمانية برلين جراء الحريق في غابة جرونيفالد.

وقال المتحدث باسم قوات الإطفاء توماس كيرشتاين اليوم السبت: "هناك خطر هائل بالطبع" مشيرا إلى أن خبير المفرقعات حدد ثلاث نقاط ساخنة في موقع شبرنجبلاتس" وهذه يجري تبريدها الآن باستخدام تكنولوجيا الروبوت" وتستعين قوات الإطفاء في ذلك بعربات مدرعة وروبوتات.

يذكر أن ساحة شبرنجبلاتس هي عبارة عن منطقة تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع ومخصصة لتخزين وإبطال مفعول المتفجرات والذخيرة التي تعثر عليها هيئة التخلص من الذخائر التابعة لشرطة برلين.

وهناك مشكلة بسبب درجات الحرارة القصوى حيث تم تسجيل درجة حرارة تصل إلى 700 درجة أمس الجمعة، ورفض كيرشتاين الإدلاء بتصريحات أخرى عن القياسات الجديدة، مشيرا إلى أن الوضع " تجري مراقبته بشكل دائم" واستطرد أن هذه المراقبة تصب في التقييم.

وأوضح كيرشتاين أن الهدف المعلن هو تقييد الدائرة المغلقة التي يبلغ نصف قطرها ألف متر حول موقع شبرنجبلاتس، وذكر أن هذه الخطوة تتوقف على كيفية تقييم خبير المتفجرات لخطر الحرارة في موقع شبرنجبلاتس بالنسبة للذخيرة والمعدات الحربية المخزنة هناك.

ولا يزال الخط السريع افوس وخط السكك الحديدية القريبين من موقع الحريق مغلقين، وقال كيرشتاين إن الخطين "يقعان داخل دائرة الـ1000 متر لكنهما على الحافة نسبيا"، وأضاف أن الهدف يتمثل في إعادة تشغيل خط السكك الحديدية على الأقل لأنه يمتد عند الحافة الخارجية للدائرة.

وقد تمكن لقوات الإطفاء من منع توسع نطاق الحريق في الغابة المحيطة ليلة أمس، وقال كيرشتاين:" واصلنا إخماد بؤر حريق صغيرة" وطالب بإعادة تقييم الموقف حول منطقة شبرنجبلاتس بشكل دائم لبحث إمكانية تصدي قوات الإطفاء للحريق " لكن الأمر بطبيعة الحال يتطلب أولا أن يتم قطع شوط أكبر في توفير الأمن في ساحة شبرنجبلاتس".



