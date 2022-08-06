الأحد 7 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي

السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
6 أغسطس 2022 10:17

 أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام بحق رجل من ولاية ويست فيرجينيا هدد بقتل الطبيب أنتوني فاوتشي، خبراء المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن توماس باتريك كونالي (57 عاما) سيقضي عقوبة 37 شهرا في سجن اتحادي، يعقبها ثلاثة أعوام من الإفراج تحت الإشراف بسبب إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة لفاوتشي، الذي يشغل أيضا منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

  واعترف كونالي بمسؤوليته عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني لفترة بلغت نحو سبعة أشهر انتهت في أواخر يوليو 2021.

وقال في إحدى الرسائل إنه سيقوم بجذب فاوتشي (81 عاما) ووعائلته "في الشارع وسيتم ضربهم حتى الموت وإشعال النار فيهم".

 وقال اريك بارون، المدعي العام في مقاطعة ماريلاند "مثل تلك التهديات ستتم ملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بأقصى عقوبة في القانون".

المصدر: د ب أ
أنتوني فاوتشي
آخر الأخبار
مبنى وزارة تنمية المجتع
الإمارات
علاوات «بدل التضخم» وصلت لـ 47,300 أسرة
اليوم 17:10
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
عربي ودولي
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
اليوم 16:41
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
اليوم 16:35
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
دنيا
طفل في الثالثة يرتكب جريمة مروعة بسيارة والده
اليوم 15:56
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي يدعو إلى رد دولي بعد قصف أكبر محطة نووية في أوروبا
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©