السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي

أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام بحق رجل من ولاية ويست فيرجينيا هدد بقتل الطبيب أنتوني فاوتشي، خبراء المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن توماس باتريك كونالي (57 عاما) سيقضي عقوبة 37 شهرا في سجن اتحادي، يعقبها ثلاثة أعوام من الإفراج تحت الإشراف بسبب إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة لفاوتشي، الذي يشغل أيضا منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

واعترف كونالي بمسؤوليته عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني لفترة بلغت نحو سبعة أشهر انتهت في أواخر يوليو 2021.

وقال في إحدى الرسائل إنه سيقوم بجذب فاوتشي (81 عاما) ووعائلته "في الشارع وسيتم ضربهم حتى الموت وإشعال النار فيهم".

وقال اريك بارون، المدعي العام في مقاطعة ماريلاند "مثل تلك التهديات ستتم ملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بأقصى عقوبة في القانون".