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زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية

زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية
6 أغسطس 2022 09:26

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية في أعقاب قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الجمعة "أي شخص يتسبب في تهديدات نووية لأشخاص آخرين، هو بالتأكيد ليس في وضع يستحق معه استخدام السلامة التكنولوجية النووية"، داعيا إلى فرض إجراءات عقابية ضد هيئة الطاقة النووية الروسية "روساتوم".
وقد تبادلت موسكو وكييف يوم الجمعة الاتهامات بشأن قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في مدينة إنيرهودار الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

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