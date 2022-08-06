كوريا الشمالية تنتقد زيارة بيلوسي لقرية بانمنجوم الحدودية

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لقرية الهدنة "بانمنجوم" على الحدود بين الكوريتين.

وفي بيان، انتقد أيضا جو يونج سام، المدير العام لقسم الإعلام بوزارة الخارجية ، بيلوسي بسبب تحدثها عن "رادع قوي وموسع" ضد تهديدات من كوريا الشمالية خلال زيارتها لكوريا الجنوبية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال المسؤول الكوري الشمالي في البيان الصادر باللغة الإنجليزية والذي بثه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزيارة تظهر "السياسة العدائية للإدارة الأميركية الحالية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن جو قوله إن بيلوس " أسوأ مدمر للسلام والاستقرار الدوليين أثارت مناخ من المواجهة مع روسيا خلال زيارتها لأوكرانيا في أبريل، وأثارت غضب الشعب الصيني بزيارتها الأخيرة لتايوان".

وحذر من أنه "سيكون خطأ كبيرا منها أن تعتقد أنها يمكن أن تتحرك بلا عواقب في شبه الجزيرة الكورية. سوف تدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا لكل المشكلات التي تسببت فيها أينما ذهبت".