مقاتلات وسفن صينية تواصل التدرييبات حول تايوان

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن بكين واصلت تدريباتها العسكرية واسعة النطاق حول تايوان، اليوم السبت، بعد يوم من إرسال جيش التحرير الشعبي الصيني "عددا قياسيا" من الطائرات الحربية والسفن البحرية إلى مناطق حول الجزيرة.

وعبر العديد من الطائرات والسفن الخط المركزي غير الرسمي- ولكن الذي يخضع للاحترام بشكل كبير- في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 130 كيلومترا الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيس للصين.

وأدان وزير خارجية تايوان جاسون وو على موقع تويتر ما وصفه بـ "تصعيد خطير للتهديد العسكري الذي يعصف بالسلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أن تتم إدانته". وبجانب التدريبات، أطلق جيش التحرير الشعبي 11 صاروخا باليستيا تجاه تايوان، حلق أحدها فوق الجزيرة ومر بالقرب من العاصمة تايبيه لأول مرة، وفقا لتقارير.

كما هبطت خمسة صواريخ أخرى شرق تايوان في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، في إشارة اعتبرت على نطاق واسع كتحذير لطوكيو لكي تظل بعيدة عن الصراع.