مقتل خمسة جنود سودانيين بكمين في درافور

قُتل خمسة عناصر من قوى الأمن السودانية في كمين نصبته لهم مجموعة مسلّحة في منطقة دارفور، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشرطة السودانية.

وأفاد البيان بأن "قوة أمنية مشتركة تضم القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع... تعرضت لهجوم غادر من قوات متفلتة مسلحة خارجة عن القانون بمنطقة رقبة الجمل بولاية وسط دارفور".

وتابع "أثناء تحرك القوة في مسارها، تم نصب كمين لها من قبل مجموعات متفلتة مما دعا القوة للتعامل والاشتباك"، من دون مزيد من التفاصيل عن المسلحين.

ووفق بيان الشرطة، أسفرت هذه العملية عن "استشهاد خمسة نظاميين من بينهم ملازم أول شرطة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وما من معلومات حول ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن ضحايا في أوساط المهاجمين. أخبار ذات صلة السودان: إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحدود مع تشاد وزير التخطيط جبريل إبراهيم لـ«الاتحاد»: العلاقات بين الإمارات والسودان استراتيجية وعميقة

المصدر: آ ف ب