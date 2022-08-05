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روسيا تمنع 62 كندياً بينهم سياسيون من دخول أراضيها

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
6 أغسطس 2022 00:30

أعلنت روسيا، الجمعة، منع 62 كندياً من دخول أراضيها، بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون وصحفيون، رداً على عقوبات فرضتها أوتاوا قبل فترة قصيرة على شخصيات روسية.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن هذا القرار اتّخذ "نظرا إلى الطابع العدائي" ورداً على ممارسات من جانب كندا.
في الأشهر الأخيرة، فرضت كندا سلسلة عقوبات على موسكو على خلفية الأزمة في أوكرانيا، استهدفت خصوصا البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وشدد بيان الخارجية الروسية على أن الأشخاص، الذين استهدفتهم روسيا بعقوبات، ضالعون في "أنشطة خبيثة" مناهضة "للعالم الروسي وللقيم التقليدية الروسية".
ومن بين الشخصيات الكندية المدرجة في قائمة العقوبات الروسية المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية أدريان بلانشار، والكاهن الكاثوليكي رئيس تحرير مجلة "كونفيفوم" ريمون دي سوزا، وقائد جهاز استخبارات القوات المسلّحة الكندية مايكل تشارلز رايت، وعدد من مستشاري كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء.

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المصدر: د ب أ
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عقوبات
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