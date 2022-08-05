زيلينسكي يتهم روسيا بقصف مفاعل زابوريجيا النووي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، روسيا بقصف المفاعل النووي في زابوريجيا. وقال زيلينسكي إنه ينبغي لروسيا أن "تتحمّل المسؤولية" عن ما قامت به في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية. وسبق أن تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات، في وقت سابق الجمعة، بالمسؤولية عن استهداف المنشأة الحساسة. وقد ألحق القصف أضرارا بخطّ توتّر عالٍ، ما تسبّب بتوقف أحد المفاعلات في المحطة. وصرّح زيلينكسي، في كلمته المسائية اليومية، بأن القصف أحدث "وضعا عالي المخاطر بالنسبة إلى أوروبا جمعاء، فهم ضربوا مرّتين محطة زابوريجيا النووية. وكلّ قصف من هذا النوع هو جريمة مشينة... وينبغي لروسيا أن تتحمّل مسؤولية قيامها بتهديد محطة نووية". في وقت سابق، قالت إدارة، عينتها روسيا في مدينة "إنرهودار" الأوكرانية حيث تقع محطة الطاقة، إن قذائف أوكرانية هي التي ضربت خطوط الكهرباء في المفاعل جنوب شرق البلاد. ونقلت وكالة "إنترفاكس"الروسية للأنباء عن إدارة المدينة قولها إن حريقاً اندلع في مجمع المفاعل وإن الكهرباء الضرورية لإبقاء عمل المفاعل آمنا انقطعت. وسيطرت القوات الروسية على المفاعل في أوائل مارس الماضي.