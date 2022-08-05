قافلة سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

عواصم (وكالات)

غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، أمس، قُبيل وصول أول سفينة شحن إلى أوكرانيا، منذ بداية الهجوم الروسي في الوقت الذي دعت فيه كييف إلى توسيع اتفاق الممرات الآمنة الموقع في إسطنبول، ليشمل منتجات أخرى مثل المعادن.

ويشكل اتفاق 22 يوليو، انفراجة دبلوماسية نادرة في ظل احتدام المعارك العسكرية في شرق أوكرانيا، ومحاولة كييف إعادة بناء اقتصادها المدمر بعد صراع مستمر منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف على «فيسبوك»، بعد مغادرة السفن: «نتوقع أن يستمر سريان الضمانات الأمنية التي قدمها شريكا الاتفاق، الأمم المتحدة وتركيا، وبالتالي ستستقر عملية تصدير المواد الغذائية من موانئنا، وسيسهل التنبؤ بها لجميع المشاركين في السوق».

وكانت أول سفينة محملة بالحبوب قد غادرت أوديسا يوم الاثنين الماضي.

وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن «هذا الاتفاق يتعلق بالخدمات اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود، فما الفرق إذا كانت الشحنة من الحبوب أو من خام الحديد؟».

وقال الكرملين، إنه لا يمكن إيجاد حل إلا إذا كان مرهوناً برفع القيود عن منتجي المعادن في روسيا.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق العبور الآمن بين موسكو وكييف، بعد تحذيرات أممية من تفشي المجاعة حول العالم، بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، وهو ما تسبب في اندلاع أكبر أزمة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأدت إلى أزمتي طاقة وغذاء عالميتين.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين محملتين بالحبوب أبحرتا، أمس، من تشورنومورسك والثالثة من أوديسا، حاملة ما يصل مجموعه إلى 58 ألف طن من الذرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إن سفينتين تحملان الحبوب تحركتا من مينائي تشورنومورسك وأوديسا وتحملان نحو 58 ألف طن من الذرة في المجمل.

وتوقعت، أمس، الإدارة المحلية في أوديسا، وصول الناقلة التركية «أوسبري إس»، التي ترفع علم ليبيريا إلى تشورنومورسك لتحميل الحبوب.

وعادة ما تنتج روسيا وأوكرانيا نحو ثلث الإنتاج العالمي من القمح، كما أن روسيا هي المزود الأساسي لأوروبا بالطاقة. لكن روسيا قالت، أمس، إنها قد لا تصل إلى حصادها المتوقع البالغ 130 مليون طن من الحبوب، بسبب عوامل جوية ونقص قطع الغيار لمعدات أجنبية.

وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت 48.6 في المئة على أساس سنوي، مسجلة 1.23 مليون طن حتى الآن لهذا الموسم.

وبعد مرور خمسة أشهر من القتال، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا الأسبوع، الضغط الذي تتعرض له قواته المسلحة في منطقة دونباس شرق البلاد بأنه «جحيم».

وتسعى موسكو للسيطرة على منطقة دونباس، التي تقطنها أغلبية من المتحدثين بالروسية والمؤلفة من لوهانسك ودونيتسك، حيث سيطر انفصاليون موالون لموسكو على مناطق بها بعد أن ضم الكرملين شبه جزيرة القرم في الجنوب في 2014.

وتحدث زيلينسكي عن معارك شرسة حول بلدة أفدييفكا وقرية بيسكي المحصنة، حيث اعترفت أوكرانيا بأن الجيش الروسي حقق «نجاحاً جزئياً» في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن قوات الانفصاليين قولها، إن روسيا والقوات الموالية لها سيطرت بالكامل على بيسكي. كما قالت إن القتال يدور في مدينة بخموت إلى الشمال من دونيتسك.

وقضت أوكرانيا السنوات الثماني الماضية في تحصين مواقع الدفاع في بيسكي، واعتبرتها منطقة عازلة في مواجهة القوات التي تدعمها روسيا التي تسيطر على مدينة دونيتسك على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.