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أول شحنة حبوب أوكرانية تصل إلى لبنان غداً

أول شحنة حبوب أوكرانية تصل إلى لبنان غداً
6 أغسطس 2022 00:49

بيروت (أ ف ب) 

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تصل أول شحنة حبوب تصدّرها أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير إلى مرفأ طرابلس في شمال لبنان صباح غد، حسبما أفادت متحدثة باسم السفارة الأوكرانية لدى بيروت.
وانطلقت السفينة «رازوني»، التي ترفع علم سيراليون، من ميناء أوديسا الأوكراني، يوم الاثنين الماضي، حاملة 26 ألف طن من الذرة. ووصلت الثلاثاء إلى شواطئ إسطنبول الشمالية، قبل أن تكمل مسارها باتجاه لبنان. وقالت المتحدثة الإعلامية في السفارة الأوكرانية، في بيروت ماريلين مرهج: «من المتوقع وصول السفينة عند العاشرة صباح غد إلى مرفأ طرابلس».

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