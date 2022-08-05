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الرئيس التونسي ينتقد سياسات الهجرة في الدول الغربية

الرئيس التونسي قيس سعيد
6 أغسطس 2022 00:11

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، انتقادات لسياسات الهجرة القائمة على "الانتقائية" في الدول الغربية.
وقال سعيد، في كلمة احتفاء بيوم العلم في تونس "قلت لكثير من المسؤولين من الخارج من يقرض من؟"، في إشارة إلى القروض التي تتلقاها تونس من شركائها ومن الدول الغربية.
وتابع سعيد "نحن نقرضهم الكفاءات والعقول التي لا تقدر بمال".
يغادر الآلاف من الكفاءات التونسية العالية، ومن بينهم أطباء ومهندسون، البلاد. ويذهب أغلبهم إلى الدول الأوروبية وأميركا الشمالية.
وانتقد سعيد ما اعتبرها "سياسة انتقائية للهجرة" يتوخاها الغرب بسبب القيود المفروضة على نطاق واسع على هجرة التونسيين وحرية التنقل ما يدفع الكثير من الشباب إلى ركوب القوارب والتوجه إلى السواحل الأوروبية بطرق غير شرعية.
ويعيش أكثر من مليون و700 ألف تونسي في الخارج بينما قدر المرصد الوطني للهجرة في تونس عدد المغادرين للبلاد سنوياً بنحو 36 ألف مهاجر.

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المصدر: د ب أ
قيس سعيد
تونس
الهجرة
الدول الغربية
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