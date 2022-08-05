أميركا تحضّر مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

نقلت ثلاثة مصادر اطلعت على الأمر لرويترز، اليوم الجمعة، أن من المتوقع أن تبلغ قيمة حزمة المساعدات العسكرية التالية التي تجهزها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا، مليار دولار أميركي. وستكون واحدة من أكبر عمليات التسليح لأوكرانيا إلى الآن وتشمل ذخائر لأسلحة بعيدة المدى ومركبات نقل طبية مدرعة. ومن المتوقع إعلان الصفقة يوم الاثنين على الأكثر وتضاف إلى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 8.8 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الأزمة الأوكرانية الحالية. وقال المسؤولون الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عنهم، إن بايدن لم يوقع الصفقة إلى الآن. وأشاروا إلى أن تغييرا يمكن أن يحدث في الصفقة، كما ونوعا، قبل توقيعها. ومع ذلك، فإن الصفقة إذا وُقعت بشكلها الحالي ستبلغ قيمتها مليار دولار وستشمل ذخائر لأنظمة المدفعية الصاروخية سريعة الحركة (هيمارس) والنظام الصاروخي أرض/ جو (ناسامس) و50 مركبة نقل طبية مدرعة. تأتي الصفقة الجديدة عقب قرار اتخذته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في الآونة الأخيرة بالسماح للأوكرانيين بتلقي العلاج الطبي في ألمانيا بالقرب من قاعدة "رامشتاين" الجوية. ويوم الاثنين الماضي أعلن البنتاجون عن مساعدات عسكرية منفصلة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 550 مليون دولار وتشمل ذخائر لنظام "هيمارس" الصاروخي. ورفض البيت الأبيض التعليق على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة.